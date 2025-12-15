Canovi: «Fiorentina retrocessa, nessuna chance di salvezza»

Dario Canovi, noto operatore di mercato, non ha dubbi sul destino della Fiorentina. Intervenuto a TMW, ha espresso un parere drastico sulla stagione disastrosa dei viola, che dopo l’ennesima sconfitta, quella contro il Verona (1-2), rischiano seriamente la retrocessione.

“Quest’anno la Fiorentina retrocederà”, ha dichiarato Canovi, rispondendo in modo netto a chi gli chiedeva delle possibilità di salvezza. “Non ha chance di rimanere in Serie A”, ha continuato, pur riconoscendo che la squadra non è certo da ultimi posti in classifica.

Il problema, secondo l’agente, non risiede nella qualità dell’organico. “La Fiorentina ha una rosa di tutto rispetto, ma la società è da Serie B”, ha aggiunto, sottolineando che l’attuale situazione è il risultato di un vortice difficile da invertire.

Canovi non ritiene che il cambio di allenatore possa fare la differenza: “Non è una questione di allenatore. Se c’è qualcuno in grado di fare miracoli, allora forse…”. Inoltre, secondo lui, anche un intervento sul mercato di gennaio non cambierà le cose: “La squadra non è da ultimo posto, ma manca carattere e la contestazione dei tifosi non fa altro che aggravare la situazione”.