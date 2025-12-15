Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare disputate dalle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 8ª giornata

PINK SPORT TIME-PALERMO WOMEN 3-0

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 12ª giornata

PALERMO-EMPOLI 0-0

UNDER 19 FEMMINILE
Coppa Italia Eccellenza – Quarti di Finale

PALERMO-GIOVANILE ROCCA 3-1 – Gambino, Lo Piccolo, Scarpinato

UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 13ª giornata

PALERMO-FROSINONE 3-0 – Balsamo, Di Stefano, Bertolino

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata

FROSINONE-PALERMO 4-0

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata

FROSINONE-PALERMO 2-0

UNDER 15 FEMMINILE
Campionato Giovanissimi – Girone A, 5ª giornata

PALERMO-CUS PALERMO 18-0

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 6ª giornata

PALERMO-ACADEMY PALERMO CALCIO 5-1 – Gaeta, Schirò, Messineo, Carini, Barone

UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play 2° Anno, 2ª giornata

ACADEMY PALERMO CALCIO-PALERMO 3-3

Ultimissime

Reggiana pronta al ricorso per la squalifica di Charlys: “Colpo non volontario”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Canovi: «Fiorentina retrocessa, nessuna chance di salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Lagalla: «Velodromo? Presto aperto al pubblico per l’Athletic Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Abodi: «Incontro con la proprietà del Palermo per il futuro dello stadio»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025