Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare disputate dalle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero:
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 8ª giornata
PINK SPORT TIME-PALERMO WOMEN 3-0
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 12ª giornata
PALERMO-EMPOLI 0-0
UNDER 19 FEMMINILE
Coppa Italia Eccellenza – Quarti di Finale
PALERMO-GIOVANILE ROCCA 3-1 – Gambino, Lo Piccolo, Scarpinato
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 13ª giornata
PALERMO-FROSINONE 3-0 – Balsamo, Di Stefano, Bertolino
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata
FROSINONE-PALERMO 4-0
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata
FROSINONE-PALERMO 2-0
UNDER 15 FEMMINILE
Campionato Giovanissimi – Girone A, 5ª giornata
PALERMO-CUS PALERMO 18-0
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 6ª giornata
PALERMO-ACADEMY PALERMO CALCIO 5-1 – Gaeta, Schirò, Messineo, Carini, Barone
UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play 2° Anno, 2ª giornata
ACADEMY PALERMO CALCIO-PALERMO 3-3