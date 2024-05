Playoff Serie B. Palermo cerca la rimonta a Venezia, in due in passato hanno fatto festa

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che contro il Venezia spera nella rimonta.

La rimonta è difficile, ma è l’unica via per continuare a sognare: il Palermo vuole diventare la terza squadra dall’introduzione dei play-off di Serie B a passare il turno dopo aver perso l’andata in casa. Finora, l’impresa è riuscita solo al Cittadella nel 2019 e al Frosinone l’anno successivo: in entrambi i casi si trattava di una semifinale, proprio come per i rosanero contro il Venezia.

Il Cittadella perse 1-2 al Tombolato con il Benevento, ma pochi giorni dopo riuscì a espugnare il Vigorito con un perentorio 0-3, che li proiettò alla finale poi persa con il Verona. Il Frosinone, battendo nel doppio confronto il Pordenone, divenne invece l’unica squadra cadetta a disputare l’ultimo atto dei play-off da ottava in classifica: i ciociari persero 0-1 allo Stirpe, ma al ritorno si imposero per 0-2 in trasferta; anche per loro, tuttavia, la corsa si arrestò in finale, contro lo Spezia.

Nella stagione 2023/24 c’è già stata una squadra capace di qualificarsi dopo aver perso l’andata in casa: a centrare l’impresa è stata la Juve Next Gen nei play-off di Serie C, vincendo 1-3 a Caserta dopo lo 0-1 di pochi giorni prima.

Il Palermo si trova dunque di fronte a una sfida ardua ma non impossibile. Il precedente di squadre che sono riuscite a ribaltare un risultato sfavorevole in casa offre una speranza concreta. La squadra di Mignani dovrà affidarsi al coraggio, alla determinazione e alla capacità dei suoi attaccanti per cercare di compiere un’impresa storica.

