Palermo, gli attaccanti non graffiano più. A Venezia c’è l’ultima chiamata

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’attacco del Palermo che non punge più come dovrebbe.

Il Palermo si prepara ad affrontare il Venezia in una partita decisiva che richiederà una strategia offensiva aggressiva per cercare di ribaltare lo svantaggio accumulato nell’andata e nella classifica della stagione regolare. Nonostante il poco tempo rimasto per prepararsi, il tecnico Mignani ha sottolineato la necessità di coraggio e determinazione per realizzare un’impresa che, sulla carta, appare estremamente difficile.

L’attacco sarà fondamentale per il Palermo, con capitan Brunori al centro dell’attenzione. Brunori, pur avendo svolto più il ruolo di rifinitore che di goleador nelle ultime partite, resta il punto di riferimento dell’offensiva rosanero. Nelle ultime cinque partite di campionato, solo nella gara contro l’Ascoli, terminata 2-2, gli attaccanti del Palermo sono riusciti a segnare, con reti di Brunori e Soleri. La stessa coppia aveva segnato anche nel 2-2 contro la Sampdoria, nella prima partita di Mignani alla guida del Palermo.

Tuttavia, nelle recenti uscite, ciò che è mancato al Palermo è stato proprio il contributo decisivo del terminale offensivo, che potrebbe essere determinante per indirizzare il match contro il Venezia. Prima della semifinale d’andata, l’apporto in zona gol di Diakité è stato cruciale, con tre reti in due partite che hanno permesso al Palermo di vincere contro Südtirol e Sampdoria.

La storia recente degli incontri con il Venezia suggerisce l’importanza dei gol dei bomber. All’andata, Brunori aveva vissuto un momento difficile, senza gol nelle prime sei giornate di campionato. Tuttavia, nel match del 26 settembre al Penzo, Brunori ha segnato una tripletta perfetta (un gol di destro, uno di sinistro e uno di testa), dimostrando le sue capacità e trascinando la squadra alla vittoria per 3-1.

Quella vittoria aveva confermato la consapevolezza del Palermo di poter ambire alle posizioni di vertice e aveva mostrato il talento di Brunori. Ripetere quel risultato venerdì sera significherebbe passare il turno e approdare in finale play-off, un’impresa che il Palermo ha già dimostrato di poter compiere. Per superare il Venezia, sarà fondamentale il contributo dei bomber rosanero.