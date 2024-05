Playoff Serie B. Palermo verso il Venezia, le ultime dall’infermeria

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della gara di ritorno della semifinale Playoff contro il Venezia con particolare attenzione agli infortunati.

Il Palermo si prepara a un’importante sfida di ritorno contro il Venezia venerdì sera al Penzo, ma dovrà fare i conti con possibili assenze pesanti. Dopo la partita di lunedì scorso al Barbera, persa per 1-0, i rosanero potrebbero dover rinunciare a Desplanches e forse anche a Lund. Desplanches ha subito un infortunio muscolare alla gamba destra durante un rinvio, costringendolo a rimanere in campo nonostante avesse chiesto il cambio. Lund, invece, è stato sostituito al 69′ per far spazio a Di Mariano.

A queste potenziali assenze si aggiunge quella di Ceccaroni, che si era infortunato nella gara contro la Sampdoria di venerdì scorso, costringendolo ad abbandonare il campo al 20’ del primo tempo, sostituito da Marconi. Inoltre, Coulibaly potrebbe essere un’altra assenza, portando a quattro i giocatori indisponibili per la decisiva sfida di venerdì.

La possibile assenza di Lund è particolarmente significativa, dato che è stato preconvocato dal commissario tecnico degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, per le amichevoli di preparazione alla Coppa America contro Colombia e Brasile. Lund ha ringraziato i tifosi sui social per il loro supporto, sottolineando che la squadra lotterà fino alla fine.

Se Lund non dovesse essere disponibile, potrebbero prendere il suo posto Aurelio o Di Mariano, sebbene quest’ultimo in una posizione inedita per lui. In caso di forfait probabile di Desplanches, Pigliacelli tornerebbe fra i pali, avendo difeso la porta per quasi tutta la stagione regolare. Per quanto riguarda Ceccaroni, Marconi, che ha sostituito bene nelle ultime partite e ha recentemente vissuto l’emozione di diventare papà, potrebbe nuovamente prendere il suo posto. Il tecnico rosanero Mignani scioglierà questi dubbi in conferenza stampa, ma al momento la presenza di Desplanches e Ceccaroni è fortemente in dubbio, così come quella di Lund.