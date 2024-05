Playoff Serie B. Venezia-Palermo: Penzo, limitazioni per i biglietti del settore ospiti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che andrà a giocare a Venezia per la gara di ritorno della semifinale playoff e sulle limitazioni per il settore ospiti.

I tifosi del Palermo sono in attesa di notizie sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti per il match di ritorno della semifinale play-off contro il Venezia. L’entusiasmo tra i tifosi di casa è già alto, con l’intenzione di riempire le tribune dello stadio Penzo per sostenere Pohjanpalo e i suoi compagni, in vista di un incontro che potrebbe portarli alla finale per la Serie A.

Tuttavia, i tifosi del Palermo dovranno aspettare il comunicato del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) riguardo alle manifestazioni sportive considerate a rischio. Attualmente, infatti, è vietata la vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Palermo in tutti i settori dello stadio Penzo. All’andata, l’Osservatorio aveva limitato la vendita dei biglietti solo per il settore ospiti a coloro che fossero in possesso della tessera del Palermo Football Club.

Durante il match di andata, vinto dal Palermo per 3-1 grazie a una tripletta di Brunori, circa 500 tifosi rosanero avevano occupato il settore ospiti dello stadio veneto, esultando per le reti del loro capitano, che si erano rivelate decisive per la vittoria finale.