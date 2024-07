Pisa, UFFICIALE: Jureskin ceduto allo Sheriff Tiraspol

Il Pisa cede Jureskin. Il calciatore passa allo Sheriff Tiraspol a titolo definitivo. A renderlo noto è lo stesso club toscano mediante il seguente comunicato ufficiale:

“Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore Roko Jureskin alla Società FC Sheriff Tiraspol (Super Liga Moldavia).

La Società ringrazia il calciatore per il periodo trascorso in Nerazzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.