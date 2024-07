Palermo, incidente davanti al Renzo Barbera: auto si ribalta, un ferito (FOTO)

E’ successo questa mattina, intorno alle ore 8.00, che due auto si sono scontrate in prossimità dello stadio Renzo Barbera.

Una delle due auto, nello scontro, ha avuto la peggio e, dopo l’impatto, si è addirittura ribaltata finendo nella cancellata esterna dell’impianto sportivo. All’interno dell’autovettura si trovava un giovane, rimasto incastrato nell’abitacolo: per estrarlo è servito l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo è stato poi trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni non sono gravi. Traffico in tilt fino alle 11.00 circa. In alto la foto.