Pisa, UFFICIALE: dallo Sparta Praga ecco Solbakken

Colpo in entrata per il Pisa. Il club toscano ha infatti chiuso per Solbakken dallo Sparta Praga, si tratta di un classe 2000 in arrivo con la formula del prestito. Un acquisto che era nell’aria visto che il calciatore non era stato convocato per il match di stasera contro l’Inter in Champions League. Il nazionale norvegese, lascia il club dopo aver collezionato 39 presenze con un gol di cui ben dieci nelle coppe europee. Il suo contratto è stato depositato in Lega.

