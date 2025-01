Cremonese, UFFICIALE: dal Cagliari arriva Paulo Azzi

La Cremonese piazza il colpo Paulo Azzi. Il club grigiorosso ha, infatti, prelevato dal Cagliari l’esterno che non molto tempo fa era stato accostato proprio ai rosanero. A renderne noto l’acquisto è stato il club mediante il seguente comunicato:

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cagliari Calcio le prestazioni sportive del calciatore Paulo Dentello Azzi. Nato a Bragança Paulista il 15 luglio 1994, Paulo Azzi è un esterno che in carriera ha sempre mostrato grande duttilità sia in termini di ruolo che di raggio d’azione (è in grado di giocare sia a destra che a sinistra). Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Paulista, con cui nel 2013 fa il suo esordio tra i professionisti, nel novembre dello stesso anno approda in Italia, più precisamente a Cittadella, con cui si alterna tra Primavera e Prima Squadra collezionando 4 presenze, 1 gol e 2 assist in Serie B. In estate passa a titolo definitivo alla Tombense, squadra del massimo campionato verdeoro, ma dal gennaio del 2015 torna in Italia per vestire la maglia dello Spezia (sempre in Serie B) e vivere diverse esperienze in prestito in Serie C con Pavia, Pordenone, Siracusa, Bisceglie, Pro Vercelli e Lecco”.