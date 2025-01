Fu ad un passo dal Palermo, adesso può andare in A. TMW: “Lazio, idea Valentin Gomez”

Non molti mesi fa, il Palermo fu ad un passo dall’arrivo di Valentin Gomes. Il difensore di proprietà del Velez era uno degli obiettivi di mercato dei rosanero e stava per trasferirsi in Sicilia. Poi le visite mediche al calciatore non concretizzarono l’operazione, ma il suo futuro potrebbe comunque essere in Italia. Secondo Tuttomercatoweb.com, infatti, è l’ultimo obiettivo di mercato della Lazio.

Difensore moderno di piede mancino e come pregio ha quello di essere dotato di doppio passaporto spagnolo e quindi comunitario, senza che vada quindi a impattare sugli slot per gli extra-UE. Ha una valutazione di mercato di circa 8,5 milioni di euro che i biancocelesti starebbero concretamente valutando.