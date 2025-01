Padova, Pirrello si presenta: «Opportunità irripetibile. Sono tifoso del Palermo»

Roberto Pirrello, il nuovo acquisto del Padova, ha condiviso le sue prime impressioni nel giorno della sua presentazione ufficiale come giocatore della squadra. Durante la conferenza stampa, Pirrello ha espresso grande entusiasmo per il suo trasferimento, sottolineando l’importanza di sentirsi parte attiva di un progetto ambizioso.

«La trattativa è stata rapida, ci tenevo tanto ad essere presente subito e ho spinto perché si concretizzasse. Ho trovato un’ottima squadra e un ottimo gruppo, arrivo in un momento bellissimo e cercherò di dare il mio contributo per raggiungere un grande obiettivo. Padova rappresenta una sfida e un’opportunità che negli ultimi anni non ero riuscito a prendere. Volevo sentirmi vivo e lottare per un obiettivo importante. Ho giocato due volte al’Euganeo. Ho sentito della contestazione. Ho giocato con Valente un anno e nella Primavera a Siracusa. Sono tifoso del Palermo, sono andato in prestito per poi tornare in prima squadra. Mi sono sposato un anno e mezzo fa e ho valori importanti come la famiglia. Mia moglie è già arrivata a Padova e stiamo cercando casa».