Coppa Italia Serie C: reti inviolate all’intervallo tra Trapani e Rimini

Si conclude sul risultato di 0 a 0 il primo tempo della semifinale di andata della Coppa Italia Serie C tra Trapani e Rimini. Allo Stadio Provinciale le due squadre non riescono a sbloccare una gara sin qui equilibrata e ricca di duelli in mezzo al campo. L’occasione più importante in questa prima frazione di gioco l’hanno avuta i granata al 30′: Sabatino effettua un cross dalla sinistra che attraversa tutta l’area, finendo sui piedi di Ciotti che rimette in mezzo basso per Anatriello, il cui mancino non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione.

