Coppa Italia Serie C: la semifinale di andata tra Trapani e Rimini termina 0 a 0

Si conclude sul risultato di 0 a 0 la semifinale di andata della Coppa Italia Serie C tra Trapani e Rimini. Poche emozioni allo Stadio Provinciale, dove va in scena una gara ricca di duelli e povera di emozioni. Nella prima frazione di gioco l’unica vera occasione la costruiscono i padroni di casa, con Ciotti che non riesce a inquadrare lo specchio da ottima posizione sul cross dalla sinistra di Sabatino. Nella ripresa i granata ci provano in acrobazia con Lescano, neutralizzata dall’ottima risposta di Vitali, che poi si ripete sul colpo di testa di Sabatino al 78′. Uno 0 a 0 che rimanda tutto alla gara di ritorno, in programma l’11 febbraio.

