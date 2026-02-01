Il Tirreno: “Pisa, no al Palermo per Tramoni. Ma la serie A è troppo per lui”

La sconfitta contro il Sassuolo non è stata soltanto l’ennesimo passo falso del Pisa, ma il punto di rottura di una stagione ormai compromessa. Nella notte è arrivato l’esonero di Gilardino, decisione che certifica una crisi profonda, come evidenziato da Il Tirreno, che già nel post partita aveva parlato di una squadra fragile, senza reazione e priva di identità.

Il match dell’Arena Garibaldi ha mostrato tutti i limiti di un Pisa incapace di reggere l’urto dell’avversario e di trovare soluzioni nei momenti di difficoltà. Secondo Il Tirreno, il pesante ko contro il Sassuolo ha reso inevitabile una riflessione immediata da parte della società, culminata poche ore dopo con l’esonero dell’allenatore.

All’interno di una prestazione collettiva giudicata insufficiente, spicca il giudizio su Matteo Tramoni. Il Tirreno assegna al fantasista un voto cinque, spiegando che dribbling e veroniche non bastano più. Quando si tratta di verticalizzare o di tirare in porta, Tramoni si dimostra ancora inconsistente, lontano dal giocatore capace di trascinare la squadra.

Il quotidiano toscano lega la bocciatura anche alle recenti scelte di mercato. La società ha rifiutato le offerte del Palermo, ma Il Tirreno sottolinea come la sensazione sia che la Serie A sia, al momento, troppo grande per Tramoni. Non per mancanza di qualità, bensì per l’assenza di continuità e incisività nelle partite che pesano.

La mancata cessione ai rosanero viene così letta come un’occasione persa, sia per il club sia per il giocatore. In un Pisa che ora riparte senza Gilardino e con una classifica sempre più preoccupante, anche le decisioni societarie finiscono sotto accusa. E il caso Tramoni diventa emblematico di una gestione che, come rimarca Il Tirreno, ha contribuito ad aggravare una situazione già critica.