Sky Sport: Palermo, in chiusura l’arrivo di Dennis Johnsen dalla Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
di-marzio

Il Palermo è ormai a un passo dal chiudere per Dennis Johnsen. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il club rosanero è in fase avanzata per l’arrivo dell’esterno offensivo norvegese dalla Cremonese con la formula del trasferimento a titolo definitivo.

Secondo quanto riferisce ancora Gianluca Di Marzio sulle piattaforme di Sky Sport, le parti hanno sostanzialmente definito tutti i passaggi dell’operazione, con l’intesa che riguarda sia i club sia il calciatore. Johnsen ha già dato il proprio assenso al trasferimento in Sicilia, attratto dal progetto tecnico e dalle prospettive del Palermo in ottica promozione.

L’operazione rientra nella strategia della dirigenza rosanero, intenzionata a consegnare a Inzaghi un profilo pronto, con esperienza in Serie B e capacità di incidere subito. Come sottolinea Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Palermo ha accelerato nelle ultime ore per bruciare la concorrenza e chiudere l’affare prima della scadenza del mercato.

Restano soltanto da sistemare gli ultimi dettagli formali, ma la fumata bianca è ormai imminente. Lo conferma ancora Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che parla di un’operazione in dirittura d’arrivo e destinata a essere ufficializzata a breve, salvo imprevisti.

