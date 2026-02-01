Palermo, Johnsen sempre più vicino: spunta il like di Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026

Sul post Instagram di Gianluca Di Marzio dedicato all’operazione compare l’apprezzamento dell’attaccante rosanero: i due sono stati compagni al Venezia

palermo padova 1-0 (123) pohjanpalo

Dennis Johnsen è sempre più vicino al Palermo e anche i social iniziano a raccontare qualcosa in più. Sul post Instagram pubblicato da Gianluca Di Marzio, che annuncia l’operazione ormai in chiusura tra i rosanero e la Cremonese, spunta infatti il like di Joel Pohjanpalo, dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi.

Un segnale che alimenta ulteriormente l’attesa, considerando che Johnsen e Pohjanpalo si conoscono bene: i due sono stati compagni di squadra ai tempi del Venezia, condividendo un’esperienza importante in laguna. Un legame che rende ancora più suggestivo l’arrivo dell’esterno norvegese in Sicilia, dove ritroverebbe un volto familiare all’interno dello spogliatoio.

Il post di Gianluca Di Marzio parla chiaro: “Johnsen–Palermo in chiusura”. L’operazione è ormai alle battute finali e il gradimento social di Pohjanpalo viene letto come un ulteriore indizio di un trasferimento sempre più vicino alla fumata bianca.

Il Palermo continua così a muoversi con decisione sul mercato, puntando su profili pronti e già abituati al campionato. E mentre si attendono gli ultimi passaggi formali, anche dai social arriva un piccolo ma significativo assist.

