Pisa, Inzaghi: «Preoccupato dai titoloni letti in questi giorni. Ancora non abbiamo fatto nulla»

La promozione diretta del Pisa passa anche dalla partita casalinga contro il Modena, valida per la 32esima giornata di Serie B e in programma alle ore 17:15 di domani, sabato 5 aprile. Filippo Inzaghi, allenatore dei toscani, vuole tenere alta la concentrazione dei suoi giocatori per via dell’ottimismo smisurato nei confronti dei nerazzurri per quanto riguarda il finale di stagione:

«La squadra sta bene, ma vedo molta euforia, soprattutto dall’esterno, leggo i titoli. Mi preoccupa molto. Potrebbe essere lo sbaglio più grande. Dobbiamo estraniarci. Dopo la sconfitta di La Spezia sembravamo perduti, mentre oggi sembra fatta. Non abbiamo fatto assolutamente nulla. Sicuramente siamo ai playoff, abbiamo conquistato la nostra gente, per il resto nulla è fatto. Anzi, correremo un grosso rischio. Il Modena è una squadra da playoff che ha sempre fatto ottime partite contro delle grandi squadre. Servirà il miglior Pisa della stagione, ventitré giocatori assatanati, un pubblico che ci deve aiutare, come sempre fa».

«Sono troppo pochi otto punti di vantaggio – prosegue Inzaghi – con lo scontro diretto a sfavore. Ho tanti dubbi. Probabilmente cambierò qualcosa, anche per accendere la scintilla giusta. Se avrò sensazioni diverse, cambierò. Ho dubbi come non mai, ci sono giocatori che hanno giocato meno in grande forma. Non basta un esame di maturità a Cosenza per dimostrarsi grande».