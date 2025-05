Pisa, il ds Vaira: «Lavoriamo al mercato da febbraio. Simeone? Sognare non costa nulla»

Il Pisa pensa già alla Serie A. Il direttore sportivo, Davide Vaira, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni durante la trasmissione “Finestra sull’Arena” (riprese da Calciopisa.it) in merito alla prossima finestra di mercati:

«Stiamo lavorando da febbraio per il mercato della Serie A. Abbiamo le idee chiarissime. Pio Esposito? Uno dei migliori attaccanti del campionato, destinato a una carriera importante. A me piace tanto, però non c’è nulla. Simeone invece è un campione, si sta giocando lo Scudetto. Le vie del Signore sono infinite, poi chissà: sognare non costa nulla. A oggi sembra irrealizzabile».