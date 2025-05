Quagliarella: «Gli errori della Samp sono stati fatti a monte. Juve Stabia difficile da affrontare»

Fabio Quagliarella, durante A tutta Stabia su Canale8, si è soffermato sul campionato della Juve Stabia, e non è mancata una domanda sulla Sampdoria:

“Le Vespe hanno costantemente giocato un bel calcio e combattuto, è arrivata la consacrazione come una squadra difficile da affrontare. È stato fatto un lavoro eccezionale, alle volte si pensa a prendere il nome, ma non bisogna pensare in termini di figurine, ed è così che ha ragionato la Juve Stabia. Lavorare con un gruppo già rodato facilita anche i calciatori, tanto quelli già presenti quanto i nuovi.

Sulla Sampdoria. “Sono stati fatti errori a monte, ma non entro nel merito non avendo vissuto internamente le dinamiche”.