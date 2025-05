Juve Stabia-Palermo: venduti 50 biglietti per il settore ospiti

Tra meno di ventiquattro ore Juve Stabia e Palermo scenderanno in campo per contendersi l’accesso alle semifinali playoff. Ai rosanero servirà una vittoria per tenere vive le speranze promozione ma, a differenza di quanto avvenuto durante l’anno, non può contare sul caloroso sostegno del proprio tifo organizzato, in protesta per la gestione Gardini e per i mugugni verso Alessio Dionisi. Tuttavia, sono stati venduti cinquanta biglietti per il settore ospiti dello stadio Menti: nonostante la spaccatura con la piazza, il club siciliano verrà sostenuto da un gruppo di tifosi in una sfida molto importante e delicata.

