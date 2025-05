Sampdoria, contestazione a Bogliasco. I tifosi si fanno consegnare le maglie dai giocatori

I tifosi della Sampdoria non hanno ancora digerito la retrocessione in Serie C. Nel pomeriggio, la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Bogliasco per riprendere la ripresa degli allenamenti e, intorno alle 16, un gruppo di sostenitori si è presentato sul posto per contestare la squadra: contro la squadra (“Andate a lavorare”, “Vi romperemo il c…”) ma anche contro la società con il presidente Manfredi, l’amministratore delegato Fiorella e il board advisor i principali destinatari dei messaggi. Inoltre, al termine dell’allenamento poi due rappresentati sono entrati in campo e si sono fatti consegnare le maglie.

Continue Reading