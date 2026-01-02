Pisa, Gilardino: «Tramoni-Palermo? Calciatore non è distratto»

Alla vigilia della sfida di Genova, Alberto Gilardino presenta Genoa-Pisa, uno scontro diretto importante ma non decisivo per il cammino stagionale. Il tecnico invita alla lucidità: «È una partita rilevante, ma mancano ancora 60 punti. Serviranno entusiasmo, disciplina tattica e una grande prestazione».

Sul fronte della rosa, Gilardino conferma le assenze di Stengs, Lusuardi e Cuadrado, mentre Nzola è rientrato in gruppo e sarà valutato fino all’ultimo. Il Genoa, spiega l’allenatore, sarà spinto dal proprio pubblico, ma anche il Pisa avrà un sostegno importante sugli spalti.

Spazio anche al tema di mercato che riguarda Tramoni, accostato al Palermo: «È sereno, è un giocatore voglioso di determinare e lo ha dimostrato anche contro la Juventus. Per noi è molto importante». Un messaggio chiaro, alla vigilia di una gara che può dire molto sul presente, ma non ancora sul futuro.