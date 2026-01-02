Tuttosport: “Sampdoria regina del mercato. La speranza di Inzaghi per il Palermo è Tramoni”

La Sampdoria si prende la scena nei primi giorni del mercato invernale di Serie B. Con una strategia aggressiva e mirata, il club blucerchiato ha già messo a segno quattro operazioni di peso, candidandosi al ruolo di protagonista assoluta della sessione. Come riporta Marco Bisacchi su Tuttosport, i liguri hanno completato gli arrivi di Salvatore Esposito dallo Spezia, Brunori dal Palermo, Begic dal Parma e Mitoglou dall’Aek Atene.

Un colpo per reparto. A centrocampo arriva Esposito, mentre in attacco la Samp punta sulla voglia di rilancio di Brunori. Sugli esterni è stato definito il prestito di Begic dal Parma, mentre in difesa spicca l’operazione Mitoglou: centrale greco di 26 anni, in rotta con l’Aek Atene e mai impiegato in stagione, approda a Genova a parametro zero. Secondo quanto sottolinea ancora Marco Bisacchi sulle colonne di Tuttosport, i quattro nuovi acquisti saranno subito a disposizione a Bogliasco e pronti per la trasferta di Avellino del 10 gennaio.

Parallelamente, la Sampdoria lavora anche sulle uscite. Dopo la cessione di Pedrola al Las Palmas, restano aperte diverse piste: Bellemo piace al Padova, Benedetti è seguito dall’Entella, Riccio dall’Avellino e Cuni dal Bari. Possibile anche la partenza di Vulikic. Un quadro di movimento intenso che, come evidenzia Tuttosport nell’analisi firmata da Marco Bisacchi, conferma la volontà dei blucerchiati di ridisegnare profondamente l’organico.

Molto attivo anche lo Spezia, pronto a chiudere un doppio colpo. Gli aquilotti hanno in mano l’intesa con il Parma per Hernani, centrocampista classe 1993 con lunga esperienza in Serie A, e sono vicini ad Alessandro Romano, 19enne svizzero di proprietà della Roma, in arrivo in prestito. Lo Spezia aveva seguito anche Bohinen, ma sul centrocampista del Genoa ora si è inserito con decisione il Bari.

Movimenti incrociati anche in casa Venezia: i lagunari trattano con il Genoa il prestito di Fini e salutano Venturino, classe 2006, destinato al Monza. Sempre secondo Marco Bisacchi su Tuttosport, il Venezia prova anche a pescare in Serie A con Ambrosino del Napoli, profilo conteso però anche da Cagliari e Pisa.

Il Cesena è pronto a chiudere per Valoti dal Monza, mentre l’Empoli segue Ryan Fosso del Fortuna Sittard, obiettivo già indicato dalla precedente gestione e confermato anche dal nuovo ds Stefanelli. In Serie C, la Juve Stabia accoglie l’esterno brasiliano Priveato Dos Santos dal Saluzzo.

Capitolo Palermo. I rosanero sono alla ricerca del sostituto di Brunori: il sogno resta Tramoni, pista complicata, mentre appaiono più percorribili Pierini e Johnsen. In uscita Corona, seguito da Pescara, Reggiana ed Entella. Definita anche la partenza di Bardi verso il Mantova. Attenzione infine a Veroli, di proprietà del Cagliari, conteso da più club di B e con l’ipotesi di un ritorno alla Sampdoria. Un mosaico complesso che, come ribadisce Tuttosport con la firma di Marco Bisacchi, fotografa un mercato già entrato nel vivo.