Palermo, UFFICIALE: Bardi al Mantova in prestito con obbligo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Il Palermo FC ha ufficializzato la cessione di Francesco Bardi al Mantova 1911. Il portiere si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Nel comunicato diffuso dal club rosanero viene rivolto a Bardi un «in bocca al lupo» da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia del Palermo, a chiusura di un’operazione che rientra nella riorganizzazione della rosa in vista della seconda parte di stagione.

