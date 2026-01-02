UFFICIALE – Südtirol, colpo Verdi: contratto fino al 2026

L’FC Südtirol piazza un innesto di spessore ed esperienza: Simone Verdi è un nuovo giocatore biancorosso. Il club altoatesino ha raggiunto l’accordo con il Como 1907 per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe 1992, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione.

Un acquisto che porta qualità, leadership e curriculum. Nato a Broni (Pavia) il 12 luglio 1992, Verdi è cresciuto nel settore giovanile del Milan, con cui ha esordito tra i professionisti a soli 17 anni in Coppa Italia. Da lì una carriera ricca di tappe importanti tra Serie A e Serie B, passando per Torino, Empoli, Bologna, Napoli, Salernitana, Hellas Verona, Sassuolo e, più recentemente, Como.

Proprio con i lariani, nella stagione 2023-2024, Verdi è stato tra i protagonisti dello storico ritorno in Serie A, firmando 8 gol e 2 assist. In carriera vanta 241 presenze in Serie A con 37 gol e 115 gare in Serie B con 15 reti, oltre a 4 presenze con la Nazionale maggiore. Decisivi anche i contributi alle salvezze di Salernitana e Verona e alle promozioni con Empoli e Sassuolo.

Per il Südtirol si tratta di un colpo che alza immediatamente il livello tecnico e l’esperienza del reparto offensivo. Il club ha accolto Verdi con un messaggio di benvenuto, augurandogli «un periodo ricco di successi personali e di squadra». Un segnale chiaro: i biancorossi vogliono recitare un ruolo da protagonisti.