Cesena-Palermo, Pierozzi: «Abbiamo pagato due episodi, ma ora testa alle ultime due»

È un Pierozzi lucido e amareggiato quello che si presenta ai microfoni ufficiali del Palermo dopo la sconfitta per 2-1 maturata a Cesena, nel 37° turno di Serie B. L’esterno rosanero, autore del momentaneo 1-1, ha messo a fuoco con sincerità ciò che non ha funzionato.

«Purtroppo è stata una partita in cui abbiamo pagato due episodi», ha detto il numero 27. «Abbiamo concesso poco, creato tanto, ma ancora una volta ci ritroviamo a commentare una sconfitta arrivata su due situazioni che potevamo gestire meglio».

Pierozzi, già a segno in stagione contro il Catanzaro, ha trovato il suo secondo gol in campionato con un inserimento perfetto alle spalle della difesa:

«Sono situazioni sulle quali lavoriamo tanto durante la settimana», ha spiegato. «Il mister ci chiede che i quinti si comportino da attaccanti in quelle circostanze. Stavolta ci sono riuscito, anche grazie ai compagni che hanno messo palloni precisi. Sono contento, e voglio continuare a segnare».

Non manca il rammarico per non aver regalato un sorriso agli oltre 900 tifosi presenti al “Manuzzi”, nonostante il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Palermo:

«Dispiace tantissimo. Anche oggi il settore ospiti era pieno, colorato di rosanero, e nonostante i divieti siamo seguitissimi ovunque. Vogliamo ripagarli nelle prossime partite».

Lo sguardo si sposta subito sul futuro, con due gare decisive da affrontare al “Barbera”, a partire da quella contro il Frosinone in programma venerdì sera:

«È una partita fondamentale, c’è poco da dire. Dobbiamo fare il massimo nelle ultime due per posizionarci al meglio in ottica playoff, che restano il nostro obiettivo. Ogni posizione guadagnata, in questo momento, è già una vittoria».