Pianese, festa per una stagione storica: tra gli ospiti anche Dionisi

Una stagione da incorniciare per la Pianese, che ha chiuso il campionato di Serie C con un doppio risultato straordinario: salvezza conquistata con due mesi d’anticipo e accesso ai playoff raggiunto con pieno merito. Un traguardo che in pochi avrebbero immaginato a inizio anno e che oggi rappresenta una vera e propria pagina di storia per il club toscano.

Per celebrare l’annata, la società ha organizzato nella serata di ieri un momento di festa in una nota località della Toscana, riunendo squadra, staff e amici del club.

Tra i presenti, anche un volto noto: Alessio Dionisi, attuale tecnico del Palermo, attualmente vicino all’esonero dopo l’eliminazione ai playoff contro la Juve Stabia. Una presenza che ha destato curiosità, anche perché il tecnico dei siciliani non appariva in pubblico proprio da quella dolorosa sconfitta.