Buttaro si allena per il riscatto: il difensore pronto a ripartire lontano da Palermo

Alessio Buttaro non si ferma e si prepara già per la prossima stagione. Il difensore rosanero ha pubblicato poche ore fa una Instagram Story in cui si mostra impegnato in un’intensa sessione di allenamento in una nota palestra, dimostrando determinazione e voglia di rivincita.

Nonostante sia vicino all’addio al Palermo, Buttaro non intende perdere tempo: si allena con grande intensità in vista di quella che, per lui, sarà con ogni probabilità una stagione di rilancio, ma lontano dalla Sicilia.

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma il messaggio è chiaro: Buttaro è pronto a ripartire.