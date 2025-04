Pescara, Baldini verso i playoff: «Se giochiamo con ansia e paura abbiamo già perso»

Col successo di ieri per 3 a 0 contro il Campobasso, il Pescara chiude la regular season al quarto posto e con tre vittorie di fila. La squadra allenata da Silvio Baldini potrebbe essere una mina vagante ai playoff e adesso attenderà i verdetti della prima fase per conoscere la sua avversaria. Nel post-partita di ieri, il tecnico ex Palermo ha rilasciato le seguenti parole:

«Sono molto felice perché i ragazzi hanno mantenuto la testa sull’obiettivo. Dovevamo difendere il quarto posto e portare a casa i tre punti. A fine primo tempo non c’è stata più partita e dovevamo fare cose con intelligenza senza fare stupidaggini. Volevo far entrare Brosco ma era diffidato. Abbiamo ritrova brillantezza a livello fisico. Se giochiamo con ansia e paura abbiamo già perso. Dobbiamo giocare con palla in avanti. Ancora derby con il Pineto? Non sono superstizioso ma vanno fatti a loro i complimenti. Sono contento che ci sarà il Var. Se volessi incontrare una squadra vorrei il Pineto per rigiocare il derby e far vedere che possiamo batterli».