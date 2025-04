Il Cesena FC rende noto che i biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara tra Cesena e Palermo, valevole per la 37ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025 e in programma domenica 4 maggio alle ore 15.00 presso l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi, sono in vendita sul circuito Vivaticket fino alle ore 19.00 di sabato 3 maggio.

PREZZI

INTERO: € 20,00 + commissioni di servizio