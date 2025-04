Il Palermo Primavera pareggia a Napoli. Del Grosso: «Partita interpretata in modo esemplare»

Cristiano Del Grosso, allenatore del Palermo Primavera, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero per commentare il pareggio per 1 a 1 ottenuto contro il Napoli:

«Oggi abbiamo giocato contro una corazzata, interpretando la partita in modo esemplare dal primo all’ultimo minuto. Abbiamo avuto diverse occasioni per vincere la gara, come la traversa colpita nei minuti di recupero. Un plauso a chi, pur non avendo avuto molto spazio fin qui, si è fatto trovare pronto. Oggi è emersa la forza del gruppo ed è merito della disponibilità dei ragazzi se ancora siamo in lotta per un obiettivo importante. Siamo contenti di questo risultato e guardiamo avanti con positività alle ultime due finali in cui dovremo cercare di ottenere il massimo».