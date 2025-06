Pedullà: “Viola non rinnova con il Cagliari? Occhio al Palermo di Inzaghi”

Il futuro di Nicolas Viola è tutt’altro che definito. Il centrocampista, in scadenza con il Cagliari, ha dato la precedenza al club rossoblù per discutere di un possibile rinnovo, ma – secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato – non ci sono al momento margini concreti per un prolungamento.

Il Cagliari, infatti, appare orientato a non esercitare l’opzione di rinnovo, e la situazione potrebbe cambiare solo dopo ulteriori riflessioni interne. Nulla è ancora deciso, ma cresce la probabilità che il giocatore valuti nuove offerte in vista della prossima stagione.

Una di queste potrebbe arrivare proprio da Palermo. Viola, classe 1989, ha un rapporto consolidato con Pippo Inzaghi, che lo ha già allenato ai tempi del Benevento, con cui ha vinto il campionato di Serie B. L’attuale tecnico rosanero lo stima molto e potrebbe farne un punto di riferimento per la mediana nel nuovo corso.

Prima di firmare con il Cagliari, Viola aveva già rifiutato una proposta del Pisa, a dimostrazione di come il suo profilo resti ambito soprattutto in cadetteria. E con il Palermo alla ricerca di qualità ed esperienza in mezzo al campo, il legame con Inzaghi potrebbe rivelarsi decisivo in caso di addio definitivo alla Sardegna.

A riportare la notizia è stato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale e canali social, confermando che il nome di Viola resta caldo sul taccuino del Palermo.