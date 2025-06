Repubblica: “Palermo, Palumbo sorpassa Esposito”

«Lasciateci cucinare, siete in ottime mani». Così aveva dichiarato Alberto Galassi, uomo forte del City Group, in una delle sue uscite più emblematiche. E il Palermo lo sta facendo davvero: sotto traccia, con strategia e senza proclami, ma con la chiara intenzione di costruire per Filippo Inzaghi un organico competitivo e mirato, con la Serie A come obiettivo dichiarato.

Come riportato da Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il primo tassello resta Emil Audero, sempre più vicino al ritorno in rosanero. Il direttore sportivo Carlo Osti sta accelerando per chiudere in tempi brevi la trattativa con il Como, mentre il club continua a monitorare il mercato su più fronti.

A centrocampo, nonostante la rosa ampia, serve un innesto di qualità e dinamismo. In cima alla lista dei desideri, secondo la Repubblica Palermo, c’è Antonio Palumbo del Modena, autore di un’ottima stagione con 9 gol e 10 assist. Ha superato nelle preferenze Salvatore Esposito, sempre più vicino a un’esperienza all’estero (Besiktas) o in Serie A (Bologna e Parma).

Il Palermo punta a ridurre i costi inserendo nella trattativa il cartellino di Dario Saric, appena rientrato dal prestito al Cesena e fuori dai piani tecnici. Il centrocampista bosniaco, il cui riscatto era fissato a 1,8 milioni, non ha mai conquistato del tutto l’ambiente e ora si cercano soluzioni per un’uscita.

Sempre secondo quanto evidenzia Geraci su la Repubblica Palermo, un altro nome caldo per la mediana è quello di Charles Pickel della Cremonese: duttilità e fisicità per un centrocampista che piace a dirigenza e allenatore. Il costo, però, parte da due milioni.

Sotto osservazione anche gli esterni: a sinistra serve un vice Lund, a destra un’alternativa a Pierozzi. In difesa, possibile l’arrivo di un giovane Under da affiancare a Ceccaroni, mentre in attacco Borrelli si allontana. Restano centrali nel progetto Brunori, Pohjanpalo e Le Douaron.

Infine, sul fronte commerciale, è stato siglato l’accordo con Sicily by Car come main sponsor unico per tutta la stagione 2025-2026. Il marchio comparirà sulle maglie della prima squadra maschile, femminile e di tutte le formazioni giovanili. L’amministratore delegato Giovanni Gardini ha parlato di un’intesa solida: «Non è solo una partnership, ma un viaggio che vogliamo fare insieme attraverso una serie di iniziative. Ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda».

Un altro passo importante in vista del 125° anniversario del club, come sottolineato ancora una volta da Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo.