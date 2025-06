Tuttosport: “Palermo infiamma il mercato di Serie B” Tutte le trattative del giorno

Sembra ormai destinato a vestire il rosanero Antonio Palumbo, trequartista del Modena. Lo riporta Gianluca Scaduto su Tuttosport, secondo cui il club emiliano avrebbe intavolato un dialogo avanzato con il Palermo, che segue il giocatore da tempo. A facilitare l’affare potrebbe essere l’inserimento nella trattativa del centrocampista Dario Saric, 27 anni, reduce da un prestito al Cesena e non più centrale nel progetto tecnico dei siciliani.

«A gennaio Palumbo era stato vicino al Sassuolo, ma adesso l’affare può chiudersi con il Palermo», scrive Tuttosport, che conferma anche l’interesse dei rosanero a confermare Emil Audero. Il portiere, già in prestito dal Como nella seconda parte della scorsa stagione, resta la prima scelta per la porta. Tuttavia, in caso di mancata intesa con i lariani, il piano B porta al finlandese Jesse Joronen del Venezia.

Sempre secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Modena si muove anche in entrata, avvicinandosi al difensore Davide Adorni, 32 anni, in uscita dal Brescia e dato inizialmente vicino al Monza. In porta si seguono Leandro Chichizola, tentato da un biennale, e il serbo Boris Radunovic, rientrato al Cagliari dopo il prestito al Bari. Per la mediana, piace anche Fabrizio Caligara, 25 anni, rientrato al Sassuolo dopo l’esperienza alla Salernitana.

Capitolo Padova, che secondo Tuttosport sarebbe al lavoro su diversi giovani prospetti dei top club italiani: piace l’attaccante Matteo Spinaccé dell’Inter, il trequartista Federico Cassa dell’Atalanta e il terzino sinistro Giulio Scuderi della Fiorentina. Ma la mossa più concreta potrebbe essere il ritorno del fantasista Aljosa Vasic, 23 anni, prelevato nel 2023 dal Palermo ma mai realmente esploso in rosanero. Il club veneto starebbe valutando la possibilità di riportarlo a casa, anche per rilanciarlo sotto il profilo tecnico ed emotivo.

Non mancano infine movimenti sparsi in Serie B e C: il Bari non riscatterà Favasuli, mentre si fa avanti il Monza. Il Venezia sonda il difensore Rodrigo Guth del Fortuna Sittard. Il Milan manderà in prestito il baby talento Francesco Camarda, con lo Spezia in vantaggio. L’Avellino riporta in Italia Claudio Cassano, mentre per l’esterno offensivo Giovanni Bruzzaniti (15 gol e 5 assist col Pineto) si scatena un’asta tra Mantova, Modena, Pescara e Salernitana.