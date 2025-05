Pedullà esplode: «Serie B e C? Uno scandalo, mi rifiuto di parlarne»

Parole durissime quelle pronunciate da Alfredo Pedullà a Sportitalia in merito alla gestione degli ultimi sviluppi nei campionati di Serie B e Serie C. Il giornalista, da sempre vicino al calcio di base, ha espresso tutta la propria indignazione per il caos che ha investito le due competizioni, con particolare riferimento al caso playout.

«Mi rifiuto di parlare di Serie B e Serie C – ha dichiarato Pedullà – anche se ci sono affezionato, perché sono stati i miei campionati di riferimento. Dopo quanto accaduto, con un playout che sparisce come nei trucchi del mago Silvan, non riesco ad affrontare questi temi. È tempo perso, è stato tutto vergognoso».

Pedullà ha poi rincarato la dose:

«C’è poco da dire: è tutto uno scandalo. Un vuoto pneumatico. Il playout scompare il giorno prima perché qualcuno decide così, senza preavviso. Non è accettabile».