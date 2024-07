Pedullà: “Bari, non solo Nicolas. In arrivo anche Veroli”

Il Bari ha accelerato negli ultimi minuti per Davide Veroli, terzino sinistro classe 2003 che il direttore sportivo Magalini ha avuto nella scorsa stagione a Catanzaro. Come si legge su Alfredopedulla.com ’è apertura al prestito, per cui c’è ottimismo per l’accordo definitivo. Intanto, è arrivato il sì del portiere Nicolas, trattativa emersa a sorpresa lo scorso weekend, e che viaggia spedita grazie al probabile passaggio di Semper dal Como al Pisa.

Continue Reading