Il Frosinone punta a rinforzare le corsie offensive. Secondo quanto riportato da “Ciociara Oggi” mister Vincenzo Vivarini potrebbe presto contare sulle potenzialità di Filippo Distefano, giovane talento di proprietà della Fiorentina reduce dall’esperienza in Serie B con la maglia della Ternana. Per l’arrivo del giocatore filtra ottimismo, e nel frattempo il Frosinone avrebbe messo Emanuele Pecorino per migliorare il reparto avanzato.

Continue Reading