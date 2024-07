TMW: “Sassuolo, blitz per Tutino. Parti vicine”

Possibile colpo a sorpresa, e di spessore, per il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com i neroverdi si sono inseriti in maniera decisa per l’assalto a Gennaro Tutino, destinato a vestire la maglia della Sampdoria. L’ex giocatore del Palermo e il club emiliano sarebbero ormai alle battute finali: l’attaccante, reduce dall’esperienza molto positiva a Cosenza, dovrebbe firmare un quadriennale e arriverebbe dal Cosenza dopo averlo riscattato dal Parma.

