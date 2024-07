Ritorno da titolare assoluto: prendono De Gea a parametro zero | Scudetto e Champions League

Il portiere spagnolo è pronto a tornare in pista e ad accasarsi in un club che lotta per il campionato e per la coppa dalle grandi orecchie.

Il calcio a volte sa essere davvero strano, e presenta degli scenari davvero strani ed incredibili. Uno di quelli che non sembra avere una logica ben precisa riguarda il fatto che David De Gea sia ormai fermo da più di un anno. Dopo la scadenza del contratto con il Manchester United del giugno 2023, lo spagnolo è rimasto svincolato.

Da quel momento si è parlato sempre con grande insistenza dell’interesse di varie società nei suoi confronti, ma nessuna delle indiscrezioni che si sono presentate è mai andata in porto. Come detto dunque l’estremo difensore non ha trovato una nuova squadra, e ad oggi si trova ancora nella lista degli svincolati.

Qualcosa però nelle ultimissime ore sembra essersi mossa in maniera definitiva. Secondo alcune voci di mercato infatti il portiere iberico è finito nel mirino di un top club assoluto, deciso a portarselo a casa a parametro zero. Per lui si prospetta fin da subito il posto da titolare assoluto nella squadra, che punta a competere per la vittoria del campionato e della Champions League.

Destinazione a sorpresa per De Gea

Nelle scorse settimane l’Al Nassr ha spinto forte per provare a prendere Ederson, portiere brasiliano del Manchester City, trovando però la porta sbarrata da parte di Pep Guardiola. Di conseguenza la squadra di CR7 ha virato su Bento e lo ha acquistato qualche giorno fa.

Adesso però a tornare alla carica sul 30enne dei Citizens è un altro club saudita, ovvero l’Al Ittihad, che però sembra intenzionato a fare sul serio per portarsi a casa l’estremo difensore verdeoro, il quale dal canto suo accetterebbe volentieri la destinazione. Per questo motivo la società inglese sta iniziando a guardarsi attorno, e tra i nomi papabili per sostituire Ederson pare essere spuntato a sorpresa anche quello di David De Gea.

Tradimento incredibile dello spagnolo

De Gea, oltre ad essere un fuoriclasse assoluto con le mani, è molto bravo anche a giocare con i piedi, qualità fondamentale se si vuole essere un portiere di Pep Guardiola.

Per questa ragione dunque il City ci sta facendo un pensierino, anche se dovrà valutare il suo stato fisico dopo un anno di vacanza. Vedremo dunque come si svilupperà la situazione e se il portierone spagnolo tradirà lo United.