Dopo le anticipazioni rilasciate delle fonti francesi nelle ultime ore, arrivano conferme anche dall’Italia. Il Palermo sta per chiudere per Stredair Appuah, esterno offensivo del Nantes. Il giocatore classe 2004 – riporta Gianlucadimarzio.com – arriverà in Sicilia per circa 1.5 milioni di euro più bonus per rinforzare il reparto avanzato di mister Alessio Dionisi.

Continue Reading