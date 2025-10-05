Peda: «Con la difesa si vincono i campionati. Bello vedere i tifosi sempre con noi»

Il difensore del Palermo, Patrick Peda, ha commentato ai microfoni della società rosanero la vittoria sullo Spezia. Soddisfazione per i tre punti e fiducia nel lavoro del gruppo rosanero.

Ai microfoni ufficiali del club rosanero, Patrick Peda ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta al “Picco” contro lo Spezia, un successo che proietta il Palermo in vetta alla classifica prima della sosta.

«È stata una partita dura, tosta – ha dichiarato Peda – perché lo Spezia non sta facendo bene in questo inizio di campionato, però resta una squadra forte. Sicuramente fuori casa non si gioca facile, ma secondo me nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo fatto gol e per questo nel secondo tempo è stato più semplice gestire».

Il difensore rosanero ha poi commentato l’importanza dei tre punti conquistati in trasferta: «È bellissimo perché adesso abbiamo qualche giorno libero, siamo tutti contenti e poi torneremo a lavorare perché ci aspetta un’altra partita importante».

Sulla solidità della squadra, Peda ha sottolineato un aspetto fondamentale: «È importante perché secondo me con la difesa si vincono i campionati. Peccato per il gol subito, perché è una rete che potevamo evitare».

Infine, un pensiero per i tifosi che hanno sostenuto la squadra sotto la pioggia ligure: «È bellissimo sempre vedere tutti i tifosi rosa e nero, sono tantissimi e ci seguono ovunque. È davvero bello sentire il loro affetto ogni volta».