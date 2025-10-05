Gazzetta dello Sport: “Palumbo top! Le pagelle di Spezia-Palermo”
Le pagelle di Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport dopo Spezia-Palermo 1-2: prestazione solida dei rosanero, con Palumbo “top” del match.
SPEZIA (3-5-2)
Sarr 6; Wisniewski 6, Cistana 5,5, Mateju 5,5 (dal 38’ s.t. Vlahovic s.v.);
Vignali 5,5 (dal 17’ s.t. Candela 5,5), Cassata 6 (dal 24’ s.t. Comotto 6,5), Esposito 5,5, Kouda 5, Aurelio 5 (dal 24’ s.t. Beruatto 6);
Lapadula 6, Soleri 5,5 (dal 17’ s.t. Artistico 6).
Panchina: Mascardi, Loria, Jack, Nagy, Di Serio, Candelari, Lorenzelli.
Allenatore: D’Angelo 5,5.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7; Peda 7, Bani 6 (dal 22’ p.t. Diakitè 6; dal 1’ s.t. Gyasi 6), Veroli 6,5;
Pierozzi 7, Gomes 6 (dal 38’ s.t. Giovane s.v.), Blin 6,5, Augello 6 (dal 24’ s.t. Bereszynski 5,5);
Palumbo 7 (dal 24’ s.t. Segre 6), Le Douaron 6,5;
Pohjanpalo 7.
Panchina: Avella, Pizzuto, Vasic, Brunori, Corona.
Allenatore: Inzaghi 7.
Top – Palumbo 7
Pressa Esposito e regala emozioni a ogni tocco di palla.