Come riporta Filippo Di Chiara sulla Gazzetta dello Sport, il duello tra Palermo e Venezia è appena cominciato e promette di durare per tutta la stagione. Le due squadre, che si erano già affrontate in Coppa Italia pochi giorni fa con un pareggio che aveva accontentato entrambe, hanno confermato di essere tra le più attrezzate per la promozione diretta in Serie A.

«Al timone – scrive la Gazzetta dello Sport – ci sono due specialisti delle promozioni: Pippo Inzaghi ne ha centrate due, Giovanni Stroppa addirittura tre». Il Palermo, grazie alla vittoria sullo Spezia, si è portato momentaneamente in testa alla classifica in attesa del Modena, mostrando un volto solido e maturo, ben diverso da quello della scorsa stagione. «Super Pippo ha dato sicurezza e certezze – evidenzia Di Chiara sulla Gazzetta dello Sport – trasformando i rosanero in una squadra bella quando serve e cinica quando conta».

Dall’altra parte, il Venezia ha travolto il Frosinone con tre gol, interrompendo la lunga imbattibilità dei ciociari. Per il portiere Stankovic è arrivato il terzo clean sheet consecutivo, mentre Stroppa può esultare per un bottino di sette punti in una settimana e per le prestazioni in crescita di Yeboah e Kike Pérez, che – come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport – potrebbero fare la differenza alla lunga distanza.

Il quotidiano milanese evidenzia anche come il Modena resti una seria candidata alla promozione: in caso di vittoria sull’Entella, potrebbe tornare in vetta e prepararsi alla sfida di altissima quota contro il Palermo del 19 ottobre, subito dopo la sosta. Ma nel discorso Serie A c’è spazio anche per il Monza, reduce dalla vittoria sul Catanzaro. «Il successo – scrive Di Chiara sulla Gazzetta dello Sport – ha dato stabilità alla panchina di Bianco e fiducia a una squadra che, recuperando Pessina e Mota, può tornare protagonista».

Non mancano infine le riflessioni sulle panchine in bilico: Possanzini respira dopo il pari di Avellino con il Mantova, mentre D’Angelo allo Spezia resta a rischio ma potrebbe essere confermato. Anche Caserta a Bari trova sollievo dopo la prima vittoria stagionale sul Padova, che ridà morale e fiducia all’ambiente.

Come conclude Filippo Di Chiara sulla Gazzetta dello Sport, il torneo di Serie B rimane aperto e imprevedibile, con tante squadre in corsa e un equilibrio che promette spettacolo fino all’ultima giornata.