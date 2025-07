Paradiso-Palermo, polemiche post amichevole: «Inzaghi? Voleva una rappresentativa di Burraco»

Non si placano le polemiche dopo l’amichevole tra Palermo e Paradiso disputata domenica sul campo di Châtillon, in Valle d’Aosta. A scatenare la discussione, l’atteggiamento di Filippo Inzaghi nei confronti del tecnico avversario Baldo Raineri, accusato di aver guidato una squadra «troppo aggressiva» in campo.

A difendere il tecnico del Paradiso è intervenuto con parole piuttosto nette Kubilay Türkyılmaz, opinionista di Teleticino, durante la trasmissione «Fuorigioco» andata in onda ieri sera: «Nessuno ha mai fatto questi teatrini. Pensate veramente che Raineri abbia detto ai suoi giocatori di far male agli avversari?».

Durante la stessa puntata è intervenuto anche lo stesso Raineri, che ha raccontato la dinamica con Inzaghi: «Si è arrabbiato perché abbiamo giocato, a suo dire, in modo aggressivo. Sono state entrate regolari, come in ogni partita, e anche loro sono intervenuti duramente su alcuni miei giocatori, ma non ho detto nulla». Poi la stoccata finale: «Quando mi ha chiesto di giocare in maniera più amichevole, gli ho detto che se voleva una rappresentativa di Burraco aveva sbagliato avversari».

Ricordiamo che la partita è terminata con la vittoria del Palermo per 5-1, ma il clima tra i due allenatori – almeno a giudicare dalle dichiarazioni – è rimasto tutt’altro che amichevole.

