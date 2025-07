Palermo, undicesimo giorno di ritiro: partitella, prove tattiche e… la visita del papà Inzaghi

Prosegue a ritmi serrati la preparazione del Palermo nel ritiro valdostano: quella di oggi è stata una seduta mattutina intensa e ricca di spunti tecnici nel giorno 11 di lavoro per i rosanero agli ordini di Filippo Inzaghi, sotto lo sguardo attento di un ospite speciale. A seguire l’allenamento c’era infatti anche il papà di Filippo e Simone Inzaghi, giunto in Valle d’Aosta per far visita al figlio maggiore e alla squadra rosanero.

Dopo una prima fase di attivazione motoria in un percorso a ostacoli, i rosa hanno iniziato a lavorare col pallone, muovendosi con scambi rapidi in una metà campo. A seguire, spazio a esercizi di recupero palla e finalizzazione immediata in spazi ristretti. In questo frangente, alcuni giocatori – come Pierozzi, Gyasi, Augello, Pohjanpalo e Le Douaron – hanno lavorato a parte focalizzandosi sulle situazioni offensive.

Nella prima esercitazione di gruppo, la squadra in rosa era composta da Diakité, Peda, Ceccaroni, Blin, Segre, Di Francesco, Corona e Brunori. In casacca arancione invece Nicolosi, Avena, Brutto, Squillacioti, Ranocchia, Vasic e Gomes. Successivamente, i tecnici hanno invertito alcune pedine offensive: Brunori e Corona si sono scambiati con Le Douaron e Pohjanpalo per testare nuove soluzioni d’attacco.

Alle 11:03, dopo un breve cooling break, è andata in scena una partitella a trequarti campo, inizialmente a due tocchi. La squadra in rosa ha visto Gomis tra i pali, difesa con Diakité, Nicolosi e Ceccaroni; a centrocampo Gyasi, Gomes, Ranocchia, Vasic e Augello; in avanti Brunori e Pohjanpalo. Con il passare dei minuti sono state rimosse le limitazioni e la composizione delle squadre è cambiata: tra i rosa senza casacca hanno giocato Diakité, Peda e Avena in difesa; Brutto, Segre, Blin, Di Francesco e Gyasi a centrocampo; Corona e Le Douaron in attacco. Proprio il francese è stato l’unico marcatore della partitella.

Nell’altra squadra, in maglia arancione: Pierozzi, Nicolosi e Ceccaroni in difesa; Squillacioti, Gomes, Ranocchia, Vasic e Augello a centrocampo; Brunori e Pohjanpalo in avanti.

Non hanno preso parte alla seduta con il gruppo Magnani, Lund e Desplanches. Per il difensore ex Verona solo esercitazioni fisiche a parte, mentre il giovane portiere si è intrattenuto a bordo campo con il direttore sportivo Carlo Osti, alimentando le voci sul suo futuro.

La mattinata si è chiusa con un momento di leggerezza: tra le risate generali, Filippo Inzaghi ha inscenato un simpatico “check VAR” e poi ha sfidato il suo staff a colpire la traversa, tra gli applausi del gruppo e… del papà.

