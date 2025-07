Genoa, primo allenamento senza Bani: attesa la firma con il Palermo

È iniziata ufficialmente l’era post-Bani in casa Genoa. Come anticipato nelle ultime ore, quella di ieri è stata l’ultima seduta agli ordini di Patrick Vieira per Mattia Bani, ormai destinato a vestire la maglia del Palermo.

Il difensore centrale firmerà un contratto triennale con il club rosanero, dove ritroverà Pippo Inzaghi. Attualmente si trova ancora a Moena, sede del ritiro del Grifone, ma il saluto a compagni e staff è atteso a breve: mancano soltanto gli ultimi documenti per finalizzare l’operazione.

Bani saluta il Genoa dopo cinque stagioni e 118 presenze complessive, diventando uno dei punti fermi del reparto arretrato, in particolare nella promozione in A del 2022-23. Cresciuto nel vivaio rossoblù, aveva già vestito la maglia della Primavera dal 2010 al 2012, collezionando 40 presenze. Ora è pronto a ripartire da Palermo.