Palermo Women fuori dalla Coppa Italia di Serie C: decide Sgambato, Frosinone in finale

Si ferma in semifinale il cammino del Palermo Women in Coppa Italia di Serie C. Le ragazze allenate da Rosalia Pipitone sono state sconfitte per 0-1 dal Frosinone Femminile, che conquista così l’accesso alla finalissima.

A decidere l’incontro è stata la rete di Sgambato al 76’ minuto, che ha spezzato l’equilibrio di una partita combattuta e aperta fino all’ultimo.

Amarezza per il Palermo, che esce a testa alta da una competizione in cui aveva dimostrato carattere e qualità, ma che ora dovrà concentrarsi sugli impegni di campionato per chiudere al meglio la stagione.