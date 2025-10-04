Palermo Women, diramate le convocate per la sfida contro il Catania Femminile
Il Palermo Women ha reso nota la lista delle calciatrici convocate per la sfida contro il Catania Femminile, in programma domani. Un derby sentito, che mette di fronte due realtà storiche del calcio femminile siciliano.
Come riportato dal club rosanero, l’allenatrice ha convocato 20 giocatrici per la gara valida per il campionato di Serie C femminile.
Le convocate del Palermo Women:
Sorce
Leto
Conciauro
Scalici
Viscuso I.
Piro
Dragotto
Cancilla
Coco
Cracchiolo
Chirillo
Manna
Palermo
Cangelosi
Di Salvo
Caravello
Priolo
Bruno
Incontrera
Biundo