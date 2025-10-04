Palermo Women, diramate le convocate per la sfida contro il Catania Femminile

Il Palermo Women ha reso nota la lista delle calciatrici convocate per la sfida contro il Catania Femminile, in programma domani. Un derby sentito, che mette di fronte due realtà storiche del calcio femminile siciliano.

Come riportato dal club rosanero, l’allenatrice ha convocato 20 giocatrici per la gara valida per il campionato di Serie C femminile.

Le convocate del Palermo Women:

Sorce

Leto

Conciauro

Scalici

Viscuso I.

Piro

Dragotto

Cancilla

Coco

Cracchiolo

Chirillo

Manna

Palermo

Cangelosi

Di Salvo

Caravello

Priolo

Bruno

Incontrera

Biundo

