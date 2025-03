Palermo verso la Cremonese: rosanero in campo a Torretta per la seduta mattutina

Il Palermo ha condiviso sui propri canali social un chiaro messaggio di concentrazione in vista del prossimo impegno di campionato. Con il post “Testa a venerdì”, il club rosanero ha pubblicato alcune immagini dell’allenamento mattutino a Torretta, dove la squadra di Alessio Dionisi sta preparando la sfida contro la Cremonese, in programma venerdì alle 20:30.

Un appuntamento cruciale per i rosanero, chiamati a dare una risposta dopo gli ultimi risultati e a mantenere alta la competitività in un campionato sempre più combattuto. Nel post si vedono i giocatori impegnati nelle esercitazioni sul campo, con lo staff tecnico al lavoro per curare ogni dettaglio tattico.

